Брюссель, , 08:40 — REGNUM Отношения между Грузией и НАТО станут более тесными. Такое заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 декабря сделал представитель правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Хелашвили.

Он отметил, что в отчете, который подготовила группа экспертов от Североатлантического альянса, указано, что переговоры между Грузией и НАТО должны перейти на качественно новый уровень.

«Это можно интерпретировать как призыв предоставить План действий по членству в НАТО. Будущее покажет, насколько это будет реализовано, но уже можем с уверенностью сказать, что отношения между Грузией и НАТО станут намного более тесными и динамичными в ближайшие четыре года», — сказал Хелашвили журналистам.

Напомним, в Брюсселе прошла двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО в режиме видеоконференции. На ней также обсуждалась ситуация в районе Черного моря с представителями Грузии и Украины.

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