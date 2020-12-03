Уфа, , 08:33 — REGNUM Международная неделя бизнеса — 2020 состоится в Уфе. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, мероприятие будет проходить в онлайн‑ и офлайн-формате с 8 по 11 декабря текущего года. В его рамках запланировано проведение нескольких форумов. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров выказал уверенность в том, что это даст толчок для развития как Башкирии, так и всей России.

По его словам, четыре дня форума будут посвящены обсуждению вопросов среднего и малого бизнеса регионов стран — участниц БРИКС и ШОС, развитию туризма, экономики, предпринимательства и экспорта в России.

По словам специального представителя президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиера Хакимова, во время пандемии современные технологии дают возможность коммуникации в новом формате, а совмещение «новой реальности со старыми традициями» обеспечит достойное проведение этого мероприятия.

Исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский отметил, что эта площадка даст возможность высказать свое видение направлений для бизнеса не только каждой национальной части из стран ШОС, но и из стран-наблюдателей. Они смогут представить свои проекты, а также найти партнёров в регионах стран — членов ШОС.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Белоруссии поддержал создание финансового института в ШОС

Читайте развитие сюжета: В Башкирии намерены создать автоматизированную швейную фабрику