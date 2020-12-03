Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM В Екатеринбурге 62-летний гражданин осуждён за убийство сына своей сожительницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в ночь на 22 апреля в жилом доме на территории садоводческого товарищества. Гражданин распивал спиртное вместе с 39-летним гражданином и между ними возник конфликт. Старший из собутыльников вначале избил младшего, а затем нанёс ему удар ножом в шею, затем оттащил тело на веранду, закрыл кровь на полу и ушёл спать.

Утром этот гражданин буднично сообщил своей сожительнице, что убил её ребёнка и затем пошёл в магазин. О произошедшем в полицию сообщил сторож садоводческого товарищества. Суд назначил подсудимому семь лет в колонии строгого режима.