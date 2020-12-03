Абакан, , 08:28 — REGNUM Запрет на проведение новогодних корпоративов может лишь усугубить эпидемиологическую ситуацию. Такое мнение высказал министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич, который накануне предложил ослабить ограничения для заведений общепита, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Во-первых, проведение неофициальных мероприятий (корпоративов), наоборот, приведет к увеличению риска заражения людей вследствие того, что они будут проводиться на закрытых базах отдыха, в съемных коттеджах, в производственных цехах, где ни о каком соблюдении санитарных требований речи не идет», — заявил он на заседании правительства.

Кроме того, это приведёт к снижению доходов бюджета. По словам министра, действующие запреты в регионе заставляют многих предпринимателей закрывать свой бизнес. Между тем сфера общепита и связанной с ней торговли составляет 42% от ВРП республики.

«Плюс это повлечёт за собой вынужденные увольнения и сокращение персонала. Очевидно, что потери для бизнеса будут колоссальными», — подчеркнул Виктор Богушевич.

Напомним, он ранее предложил продлить время работы кафе и ресторанов на час — до 23 часов. По его мнению, действующее ограничение до 22 часов не оказывает влияния на эпидобстановку. Также он призвал разрешить проведение новогодних мероприятий с 15 декабря при соблюдении санитарных требований. Но, как сообщало ИА REGNUM, против смягчения режима выступают в Роспотребнадзоре.

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