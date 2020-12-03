Ставрополь, , 08:27 — REGNUM Прививочная кампания от коронавируса стартует на Ставрополье в 2021 году. Первые пункты вакцинации откроются в Пятигорске, Ставрополе и Невинномысске, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе губернатора края по итогам заседания регионального координационного совета по противодействию COVID-19.

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Отмечается, что глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил начать подготовку к прививочной кампании, проведение которой ожидается в следующем году. Главам трех указанных городов дана установка совместно с краевым минздравом подготовить создание первых пунктов вакцинации, проработать вопросы доставки вакцины в лечебные учреждения региона.

Напомним, 24 ноября в ходе телевизионной прямой линии с жителями Ставрополья глава региона сообщил, что в ближайшее время в край должны поступить 2,4 тыс. доз вакцины от коронавируса. Губернатор отметил, что в первую очередь прививку смогут получить медики, работающие с инфицированными пациентами, и учителя.

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