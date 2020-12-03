Москва, , 08:26 — REGNUM Объём произведённой в России вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов медцентров Минобороны для пациентов с COVID-19.

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Он отметил, что в России уже произведено или будет произведено в ближайшие дни свыше 2 млн доз вакцины «Спутник V». Это позволяет начать если не массовую, то масштабную вакцинацию с двух групп риска — врачей и педагогов.

Российский лидер, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросил организовать работу по вакцинации и приступить к ней в конце следующей недели.

«Но я знаю, что в целом и промышленность, и сеть в целом к этому готова. Давайте сделаем этот первый шаг», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, до 10 декабря ожидается поступление в гражданский оборот второй российской вакцины от COVID-19 — разработанного в центре «Вектор» препарата «ЭпиВакКорона».

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