Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Сенат Казахстана освободил от должности судьи Верховного суда Гахармана Дуйсенбаева в связи с его отставкой, 3 декабря пишет газета «Казахстанская правда».

На пленарном заседании верхней палаты также избрали двух новых судей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил на рассмотрение Сената двух кандидатов: председателя Актюбинского областного суда Абдолла Сакена и главу суда Нур-Султана Мадениет Омарбекову.

Председатель высшего судебного совета Казахстана Талгат Донаков отметил, что средний стаж кандидатов составляет более 22-х лет. По его мнению, оба кандидата подготовлены к работе в Верховном суде.

Гахарман Дуйсенбаев родился 31 октября 1964 года в Кызыл-Орде. В 1989 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова. С 2013 по 2015 год работал в Кызыл-Ординском областном суде. В Верховному суде с 10 декабря 2015 года.