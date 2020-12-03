Горно-Алтайск, , 08:12 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса вновь превысил сто человек. В результате общее число подтверждённых случаев заражения достигло 11,6 тыс., сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителей республиканской столицы и десяти районов. В числе заразившихся 16 детей.

«В 83 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у 10 человек — симптомы пневмонии», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 266 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли почти 10,5 тыс. человек. Скончались за весь период пандемии 114 носителей коронавируса.

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