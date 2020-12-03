Ухань, Китай, , 08:11 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй был выявлен один новый «импортный» случай COVID-19 у прибывшего в регион из Пакистана, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Пациент прибыл в Уханьский международный аэропорт Тяньхэ из столицы Пакистана города Исламабада рейсом CZ8140 1 декабря. По прибытии пассажир был помещен на карантин, а уже на следующие сутки у него был диагностирован подтвержденный случай COVID-19.

Он был отправлен в специальное медицинское учреждение для получения лечения. Между тем, в общей сложности 172 близких контакта, прилетевших с ним на том же рейсе, были помещены под карантин.

По состоянию на 2 декабря в Хубэе числилось четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также семь бессимптомных носителей. Всего же в регионе было зафиксировано в общей сложности 68 149 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 63 633 пациента были выписаны из больниц после выздоровления. Болезнь унесла жизни 4512 жизней провинции.