Мехико, , 08:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 11,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за последние 24 часа в стране выявили 11 251 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 133 613.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 800 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 107 565.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 836 567 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено свыше 8,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.