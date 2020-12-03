Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Испытания своей вакцины mRNA-1273 против новой коронавирусной инфекции планирует провести на детях в США американская фармкомпания Moderna, передает телеканал CNN.

Исследования охватят шесть штатов: Техас, Нью-Йорк, Айдахо, Миннесота, Оклахома и Юта. Для этого Moderna намерена привлечь 3 тысячи детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Moderna направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку на экстренное использование своей вакцины от COVID-19 на американской территории.

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