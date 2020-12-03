Берлин, , 08:07 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22 046 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 106 789.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 479 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 17 602.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 800 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (272 026 заразившихся), Бавария (217 949) и Баден-Вюртемберг (155 941).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 13 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.