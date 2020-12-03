Улан-Удэ, , 08:05 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 19 913 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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"56% (11 080) инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 238 новых случаев COVID-19: 193 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью», — добавили в оперштабе.

Выписаны из больниц с выздоровлением более 15 тыс. человек, в том числе 358 за последние сутки. В стационарах остаются менее 2 тыс. пациентов, ещё 2,4 тыс. больных COVID-19 получают лечение на дому. Таким образом, занятость коечного фонда составила 68,1%.

Между тем число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом продолжает расти. За минувшие сутки скончались десять пациентов, а всего за период пандемии от COVID-19 умерли 456 человек.

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