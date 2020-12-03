Верхняя Салда, Свердловская область, , 08:03 — REGNUM В Верхней Салде Свердловской области окончено следствие по уголовному делу против многодетного отца. Его обвиняют в оскорблении сотрудника полиции, сообщает региональное управление СКР.

31-летний гражданин живёт в посёлке Свободный и является топ-менеджером одного из ООО. По данным следователей, в ночь на 16 августа он, будучи пьяным, нарушал общественный порядок возле магазина «Кафетерий». Полицейские призвали его к порядку, но он в присутствии других людей обматерил стражей порядка.

А затем было возбуждено уголовное дело. Гражданин признал свою вину и раскаялся. Вместе с утверждённым обвинительным заключением дело передано в суд.