Тюмень, , 08:01 — REGNUM В Тюмени в исследовании новой вакцины «ЭпиВакКорона» решили принять участие 650 человек. После медобследования выяснилось, что у 30−45% уже есть собственные антитела к возбудителю COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

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Первые прививки были поставлены 2 декабря. Через 21 день у испытуемых снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лишь 75% тюменских добровольцев будут привиты «ЭпиВакКороной», остальные 25% получат плацебо. Что именно получит испытуемый, препарат или пустышку, не будет знать ни врач, ни сам доброволец.

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, испытывается на добровольцах пяти регионов страны — Москвы, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областей.

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