Невьянск, Свердловская область, , 07:55 — REGNUM В Невьянске Свердловской области окончено расследование уголовного дела в отношении дельцов теневого игорного бизнеса. Обвиняемыми являются четверо жителей посёлка Верх-Нейвинского, 1965−2000 годов рождения, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в июне-июле в подвале одного из домов посёлка на улице Ленина эти люди организовали и проводили азартные игры. При этом применялось соответствующее игровое оборудование.

Обвиняемые целиком признали за собой вину. Дело передано в суд. Кроме того, уголовные дела завели против троих свидетелей, которые отказались от дачи показаний.