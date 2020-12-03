Москва, , 07:54 — REGNUM Аномально резкое снижение температуры тела после небольшого ее повышения характерно для ряда пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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"У некоторых 1,5−2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится», — рассказал специалист, которого цитирует «Лента.ру».

Болибок считает, что такое необычное протекание заболевания связано с нарушением обмена веществ в организме при COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что в коронавирусе SARS-CoV-2 прослеживаются сразу несколько особенностей, которые ранее наблюдались у ряда других вирусов. Среди них: потеря обоняния, нарушение иммунной системы и тромбообразование.

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