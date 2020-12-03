Веллингтон, , 07:53 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили девятерых зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все выявленные за 2 декабря случаи являются «завозными», случаев распространения инфекции внутри страны за минувшие сутки не фиксировалось. При этом заболевшие прибыли на территорию Новой Зеландии из Катара, Великобритании и Соединенных Штатов.

В настоящее время в стране числится 70 активных случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1713 зараженных коронавирусом нового типа.