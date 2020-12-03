Чита, , 07:44 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, в преддверии новогодних праздников решают, какие ограничительные меры потребуется ввести в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного санитарного врача края Светланы Лапы, особое внимание в новогодние праздники следует уделить проведению корпоративных мероприятий, утренников, праздничных елок, работе предприятий торговли, пунктов общественного питания, театров, кинотеатров.

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"Мы стабильно стоим на высоких цифрах по заболеваемости, очень маленькое уменьшение числа заболевших, при несоблюдении мер можем получить очередной всплеск. Управление Роспотребнадзора предложит запретить проведение массовых мероприятий со скоплением людей», — пояснила Светлана Лапа.

Территориальное управление Роспотребнадзора предлагает запретить проведение корпоративных, культурно-развлекательных, досуговых мероприятий с использование танцплощадок. Работодателям предложено исключить скопление коллектива в рабочих помещениях, ёлок для детей сотрудников, запретить корпоративы в фитнесс-клубах для посетителей и сотрудников.

Также предлагается запретить раздачу всевозможных сувениров и подарков в помещениях и на прилегающих территориях организаций торговли, общественного питания, культурно-досуговых организаций. Помимо этого, Светлана Лапа назвала возможными критическими точками центры отдыха, базы отдыха, туристические базы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 3 декабря общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 20 296 человек, причём 264 из них добавились только за последние сутки.

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