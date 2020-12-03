Москва, , 07:41 — REGNUM Ряд побочных эффектов, таких как высокая температура, озноб, слабость и тошнота, могут появиться у каждого десятого человека после прививки вакциной от новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в специальной памятке с рекомендациями для проходящих вакцинацию в России.

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В документе отмечается, что в случае сильного повышения температуры тела следует бороться с жаром с помощью жаропонижающих и обезболивающих препаратов.

«При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача», — сказано в памятке, текст которой приводит РИА Новости.

Кроме того, пациенты иногда могут сталкиваться с заложенностью носа или першением в горле. При этом в рекомендациях отмечается, что все вышеперечисленные симптомы являются индивидуальной нормой, указывающей на иммунный ответ. Авторы памятки подчеркивают, что подавляющее большинство участников вакцинации переносит препарат хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин распорядился начинать в РФ массовую вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

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