Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в США готов публично пройти бывший американский президент, демократ Барак Обама. Об этом он заявил в интервью радио SiriusXM.

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Экс-глава Белого дома отметил, что он доверяет словам главного инфекциониста страны Энтони Фаучи о безопасности препарата. При этом Обама подчеркнул, что в США есть люди, которые сомневаются в пользе вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября кандидат в американские президенты, демократ Джо Байден заявил, что поставит прививку от COVID-19, если вакцина будет проверена учеными.

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