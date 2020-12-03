Сидней, Австралия, , 07:07 — REGNUM В австралийском Сиднее впервые за 26 дней выявили локальный случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

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Сообщается, что инфицированный был выявлен в гостинице, которая размещает прибывших на территорию Австралии людей на карантин. Пока не уточняется, где мог заразиться пациент — при работе в гостинице или же вне ее. В настоящее время органы здравоохранения штата отслеживают все контакты заболевшего.

Отмечается, что случай заражения новым коронавирусом был выявлен спустя день после того, как власти штата Новый Южный Уэльс объявили о смягчении карантинных ограничений для предприятий. Тем не менее отмена ограничений продолжится, несмотря на выявленный случай инфицирования SARS-CoV-2.