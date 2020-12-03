Пекин, , 06:57 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая недавно предала огласке 10 типичных исков о защите общественных интересов в сфере охраны культурных реликвий и наследия, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Данные дела свидетельствуют о том, что органы прокуратуры в соответствии с гражданским процессуальным законодательством и административно-процессуальным законодательством страны возбуждали дела в интересах общества с целью наказания расхитителей гробниц и усиления охраны культурного наследия.

Рассмотрение таких судебных процессов в общественных интересах побудило правительствоа взять на себя ответственность по защите культурных реликвий, отметил официальный представитель прокуратуры Ху Вэйли, добавив, что осведомленность общественности о защите культурных реликвий в стране также улучшилась.

Ху отметил, что Верховная народная прокуратура будет углублять сотрудничество с законодательными органами и правоохранительными органами Китая, чтобы усилить защиту культурных реликвий и наследия.