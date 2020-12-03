Новосибирск, , 06:53 — REGNUM В Новосибирской области ученики девятых классов смогут вернуться к очному обучению с 7 декабря. Такое решение принял оперативный штаб области.

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"Решение о возвращении на очное обучение учеников девятых классов принял оперштаб вечером 2 декабря, — сообщили «Все новости Новосибирской области». — Это стало возможным, исходя из данных отрасли образования, Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. (…) Соответствующий документ будет подготовлен и опубликован на этой неделе».

Всего в Новосибирской области насчитывается 26 тысяч девятиклассников.

При этом на «удалёнке» останутся ученики шестых, седьмых, восьмых и десятых классов.