Циндао, Китай, , 06:52 — REGNUM Город Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая проинспектировал компании, которые занимаются импортом замороженных продуктов питания на новый коронавирус, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Данный шаг стал следствием того, что в местной компании, занимающейся морепродуктами, был выявлен носитель COVID-19. В настоящее время 48 435 работников сферы были проверены на новый коронавирус, из которых у 48 315 был выявлен отрицательный результат, в то время как остальные еще не получили своих результатов, сообщил заместитель директора генеральной канцелярии муниципального правительства Чэнь Ваньшэн.

По состоянию на 30 ноября в Циндао было продезинфицировано 3513 тонн импортных замороженных продуктов. Город организует четыре специально отведенных склада для хранения, отбора проб и дезинфекции всех импортируемых продуктов холодовой цепи.

Город также увеличил частоту регулярных тестов на коронавирус для тех, кто работает в пищевой промышленности холодовой цепи, в портах и на холодильных складах.