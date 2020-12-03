Магадан, Магаданская область, , 06:55 — REGNUM Власти Магаданской области рассматривают возможность объявить 31 декабря выходным днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Губернатор Колымы Сергей Носов сказал, что к нему обратились общественники с просьбой сделать выходным 31 декабря.

«Надо провести опрос, если большинство поддержит, то готов подписать указ», — объявил Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ставрополья Владимир Владимиров предложил жителям края определиться с тем, нужно ли 31 декабря 2020 года сделать в регионе выходным днём. Соответствующий опрос губернатор запустил 2 декабря на своей странице в Instagram.