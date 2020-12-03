Владивосток, , 06:38 — REGNUM Десантные катера Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, помогающие в обеспечении пассажирского сообщения материковой части Владивостока с островом Русский, за два дня перевезли около 700 пассажиров и 30 единиц спецтехники. Об этом пресс-служба ТОФ 3 декабря сообщает на сайте Минобороны РФ.

Пассажиров перевозит десантный катер «Иван Карцов», выполняющий по три рейса на остров Русский и три рейса в неделю на острова Рейнеке и Попова, которые находятся примерно в 25 километрах от Владивостока.

Десантные катера ТОФ ДК-70 и ДК-57 помогают в доставке на остров Русский спецтехники и специалистов. За два дня они перевезли почти 100 рабочих и порядка 30 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, для налаживания пассажирского сообщения материковой части Владивостока с островом Русский Тихоокеанский флот ВМФ России выделил четыре десантных катера.

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