Берлин, , 06:37 — REGNUM Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в ЕС должна завершится в скором времени, надеется министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Об этом он заявил 2 декабря на пресс-конференции.

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Так он ответил на просьбу прокомментировать согласование в Великобритании препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Как отметил глава минздрава, страны ЕС договорись, что после регистрации вакцины она станет доступна для всех членов европейского объединения.

Кроме того, Шпан подчеркнул, что отсутствие потребности в препарате в Евросоюзе в летние месяцы и различия в системе согласования, не позволили странам ЕС одобрить вакцину от COVID-19 быстрее США и Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря британские власти объявили, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в королевстве начнется в течение следующей неделе.

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