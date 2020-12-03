Владивосток, , 06:38 — REGNUM Антимонопольная служба Приморья проверяет законность повышения цен на компьютерную томографию лёгких на платной основе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФАС.

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Жителей Приморья, прошедших платно компьютерную томографию лёгких просят направить в адрес антимонопольной службы документы, в которых есть информация о стоимости КТ.

Это могут быть чеки, договоры или акты выполненных работ с указанием медучреждения, услуги и её стоимости, даты обследования. ФАС собирает и анализирует информацию как минимум за последние два года.

«Просим направлять документы на эл. почту to25@fas.gov.ru c темой письма «КТ легких». Персональные данные можно скрыть или приложить согласие на обработку персональных данных», — добавили в ведомстве.

Цены на оказываемые частными клиниками услуги государством не регулируются, поэтому служба проводит анализ стоимости услуги в каждой конкретной клинике, изучает рынок и готовит запросы в адрес частных медорганизаций. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень показаний для направления пациентов на компьютерную томографию лёгких сократил минздрав Башкирии.