Мехико, , 06:04 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 11 251 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Отмечается, что это является почти рекордным показателем с начала пандемии COVID-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 1 133 613.

Также за 2 декабря в стране скончались 800 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мексике скончались от осложнений COVID-19 107 565 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Мексики заявили о возможном начале массовой вакцинации населения против COVID-19 в декабре 2020 года. Отмечалось, что мексиканские власти пока ожидают сертификации одной из вакцин, разрабатываемых в Европе и США.