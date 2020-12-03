Лондон, , 05:56 — REGNUM Одним из первых получателей вакцины от коронавирусной инфекции в Великобритании отказался стать британский премьер-министр Борис Джонсон, заявила его пресс-секретарь Аллегра Страттон в ходе брифинга.

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По ее словам, глава правительства хотел бы, чтобы препарат получили те, кто больше нуждаются в помощи. При этом Страттон не исключила, что Джонсон все же поставит вакцину позже в целях доказательства ее безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Борис Джонсон назвал «фантастикой» согласование в Британии вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

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