Новосибирск, 3 декабря 2020, 05:54 — REGNUM В Центральном военном округе (ЦВО) началась вакцинация личного состава от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.
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«В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей», — уточнили в ЦВО.
В настоящее время поступила первая партия вакцины. Из этой партии производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с пациентами с коронавирусом.