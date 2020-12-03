Тегеран, , 09:13 — REGNUM 2 декабря министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что ситуация с COVID-19 улучшилась из-за соблюдения ограничений в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Намаки подчеркнул, что ситуация в стране, особенно в городах, где ограничения были введены в ноябре, становится лучше. «К счастью, из-за карантина статистика смертности снижается, и последствия новых ограничений станут очевидны в ближайшие недели», — подчеркнул он.

По словам чиновника, число амбулаторных клиник в стране должно быть увеличено как минимум до 5000, чтобы обеспечить оптимальный доступ к диагностическим медицинским центрам.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 362 человек в Иране умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. Садат Лари отметила, что на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 48 990 граждан.