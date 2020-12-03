Южно-Сахалинск, , 05:24 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 132. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 734 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе при правительстве области.

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За последние 24 часа ещё 111 человек были выписаны с выздоровлением. За всё время с болезнью справились 8499 жителей Сахалина. Ещё 3227 больных COVID-19 проходят лечение.

На Сахалине 2 декабря от COVID-19 скончался житель 1963 года рождения. Таким образом число летальных случаев пациентов с коронавирусом в области достигло восьми.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине инфекционный госпиталь на 30 коек, который возводится по соглашению между губернатором области Валерием Лимаренко и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, готов на 85%. Сдать его обещают 20 декабря. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло в режиме видеосвязи, сообщил первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков.