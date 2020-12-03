Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:21 — REGNUM В Новокузнецке продлили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Причины — изменение погодных условий, вызванных антициклоном, безветренная погода и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает администрация города.

«Режим №1 установлен для предприятий города с целью снижения нагрузки на окружающую среду. Предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», — уточнили в мэрии.

Горожанам же рекомендовали не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания помещений. Кроме того, специалисты советуют заменить физические занятия школьников и студентов на открытом воздухе занятиями в спортзале; а прогулки детей детских дошкольных учреждений — занятиями без физической нагрузки в закрытых помещениях; отменить спортивные состязания на открытом воздухе в городской черте.