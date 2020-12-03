Кито, , 05:18 — REGNUM В Эквадоре за минувшие сутки выявили 1203 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным ведомства, всего с начала пандемии на эквадорской территории выявили 194 876 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 2 декабря в стране скончался еще 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Эквадоре выросло до 9 103 человек.

Отмечается, что наиболее пострадавшим регионом от пандемии по-прежнему является столичный Кито. На него приходится около трети всех выявленных случаев заражения коронавирусом в Эквадоре.