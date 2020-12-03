Пекин, , 05:15 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 16 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Общее число «импортных» заболевших в стране с начала эпидемии достигло 3889 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Среди вновь заболевших, восемь было выявлено в Шанхае, четыре — в Гуандуне, два — в Шаньдуне и по одному — в Хубэе и Шэньси.

Из общего числа «импортных» пациентов, 3654 было выписано из больниц страны по выздоровлении, в то время как еще 235 продолжают оставаться госпитализированными, включая троих в тяжелом состоянии. Смертей среди данной группы пациентов нет.