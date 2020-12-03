Хабаровск, , 05:12 — REGNUM В Хабаровском крае в 2021 году на 4% увеличат размер ежемесячной выплаты на оплату коммунальных услуг — врио губернатора Михаил Дегтярёв подписал об этом постановление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Эта мера поддержки касается работающих и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках. В их числе работники (пенсионеры) краевых и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, ветеринарной службы, культуры, искусства и спорта.

Ежемесячную денежную выплату на оплату коммунальных услуг на 1 декабря получают более пяти тыс. жителей Хабаровского края.

На следующий год с учётом индексации в краевом бюджете на ЕДВ запланировано 135,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы населения РФ за последние пять лет в среднем упали на 5%, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что за последние пять лет до пандемии уровень жизни граждан снизился примерно на 10%.