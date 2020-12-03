Москва, , 05:01 — REGNUM В четверг, 3 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — 6… — 4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 4 декабря в Москве облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха — 7… — 5 °C.

Ветер юго-восточный 3−10 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 7… — 2 °C днём и — 10… — 5 °C ночью.

В пятницу, 4 декабря, днём в столице ожидается — 4… — 2 °C. По области — 7… — 2 °C. Ночью в регионе ожидается — 10… — 5 °C. Местами небольшой снег.