Анадырь, , 05:10 — REGNUM На Чукотку доставят траншами 13 тыс. доз вакцины от COVID-19, которых должно хватить, чтобы привить 30% населения округа.

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«Мы ждём вакцину в декабре. Сейчас ведутся подготовительные работы, проверяются мощности холодильного оборудования. Температурный режим, при котором может храниться препарат — не менее — 13 градусов. Поставки будут траншами — один-два раза в месяц», — пояснила ИА «Чукотка» и.о. начальника департамента минздрава округа Надежда Ищенко.

Первыми испробуют вакцину жители Анадыря, Угольных Копей, Певека и Билибино.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке за два дня выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, 29 человек выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.