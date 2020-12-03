Улан-Удэ, , 04:59 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 19 913. Об этом утром 3 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 11 080 случаев заражения (56% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались десять пациентов с COVID-19 (всего умерли 456 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1982 больных. На амбулаторном лечении находятся 2403 человека, наблюдаются 9 436 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 15 072 (+358) человека.

В реанимации остаются 107 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 57 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 68,1% — из 2909 перепрофилированных коек заняты 1982.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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