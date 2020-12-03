Загреб, , 04:48 — REGNUM Положительный результат на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 показал тест, сданный генпрокурором Хорватии Златой Хрвой-Шипек, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

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В настоящее время она находится на домашней изоляции. При этом глава ведомства чувствует себя хорошо и продолжает исполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Отмечается, что все срочные вопросы поручены ее первому заместителю Дубравко Палияшу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября заражение коронавирусом было выявлено у премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

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