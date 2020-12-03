Пекин, , 04:26 — REGNUM Пекин достиг положительных результатов от своей обязательной программы сортировки мусора, которая начала действовать в мае текущего года, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Теперь количество бытовых кухонных отходов, ежедневно собираемых в Пекине, составляет 4246 тонн, что в 13 раз больше, чем в среднем за день в конце апреля, сообщил заместитель директора Пекинской муниципальной комиссии по городскому хозяйству Чжан Янь.

Между тем, ежедневное количество других отходов, помимо категорий кухонного, включая перерабатываемые и опасные отходы, составляет 16,1 тыс. тонн, что на 36,6% меньше, чем годом ранее, отметил Чжан.

С 1 мая Пекин присоединился к группе китайских городов, внедряющих обязательную сортировку мусора в целях защиты окружающей среды. С тех пор как вступило в силу недавно пересмотренное городское положение о бытовых отходах, Пекин потребовал от людей классифицировать бытовые отходы на четыре категории: кухонные, пригодные для вторичной переработки, опасные и другие отходы.