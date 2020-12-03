Кемерово, , 04:26 — REGNUM Кемеровскую городскую клиническую больницу № 11 оштрафовали на 100 тысяч рублей. Там ранее произошла вспышка коронавируса.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В учреждении произошло распространение инфекционного заболевания — новой коронавирусной инфекции в отделениях неврологическом и терапевтическом с вовлечением 50 человек — пациентов (42) и сотрудников (восемь), таким образом, не были обеспечены безопасные условия пребывания пациентов и персонала в учреждении», — цитирует сообщение Рудничного районного суда города «Газета Кемерова».

Кроме того, уточняется, что также выявлены нарушения в организации и прохождении сотрудниками медосмотра.

В итоги больнице назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирская больница оспорила решение суда о выплате штрафа в 100 тысяч рублей за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса.

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