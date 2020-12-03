Вашингтон, , 04:27 — REGNUM В США впервые с начала пандемии в больницах оказалось более 100 тыс. пациентов, госпитализированных с осложнениями из-за COVID-19. Об этом 2 декабря сообщает газета The New York Times.

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По ее данным, на конец дня в больницах США с подтверждённым заражением коронавирусом SARS-CoV-2 находятся 100 226 пациентов. При этом почти 20 тыс. из них находятся в тяжёлом состоянии — в отделениях реанимации.

Издание отмечает, что весной и летом число пациентов с COVID-19, единовременно находившихся в больницах страны, не превышало 60 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 180 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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