Сеул, , 04:19 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 540 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 516 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в Южную Корею из-за границы. Центр предполагает, что текущая неделя должна внести перелом в борьбу с коронавирусной инфекцией, так как в стране ужесточили правила социального дистанцирования. Если же темпы роста заболеваемости не снизятся, в республике могут ужесточить ограничительные меры.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 35 703 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 2 декабря в республике скончались еще три пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 529 человек.