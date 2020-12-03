Пекин, , 03:52 — REGNUM Семнадцать человек были приговорены к тюремному заключению за торговлю продуктами из диких животных в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Местный суд города Нинсяна приговорил пятерых подсудимых к более 10 лет тюрьмы, в то время как еще 12 получили сроки от пяти месяцев до восьми с половиной лет тюрьмы.

Они были осуждены за незаконную торговлю продуктами, изготовленными из редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных. Нинсянское бюро общественной безопасности лесного хозяйства изъяло более 40 предметов, включая слоновую кость, рога носорогов и антилоп, в домах членов банды и некоторых других мест.