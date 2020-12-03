Хабаровск, , 03:44 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 333 (330 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 437 человек, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Хабаровске выявлено 237 носителей коронавируса, в Комсомольске — 46, в Амурском районе — 23.

Всего на лечении находится 6803 (6909 днём ранее) человека: 2841 в стационарах, 3962 — амбулаторно. 31 пациент в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ. Развернута 3291 койка, свободны 450.

На 3 декабря с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 25 233 носителя коронавируса, 18 270 человек выздоровели, скончались 160.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край вошёл в топ-5 регионов по выздоровлению пациентов от COVID-19 — занял четвёртое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Это связано с изменившейся методикой выписки пациентов и улучшением показателей диагностики.