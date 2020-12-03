Сиань, Китай, , 03:43 — REGNUM В провинции Шэньси на северо-западе Китая в неволе родилось 32 большие панды за последние пять лет, что делает регион ключевой базой разведения этих редких животных, сообщает агентство Синьхуа.

Четвертое национальное обследование гигантских панд, проведенное в период с 2011 по 2014 год, показало, что дикая популяция этого вида в Шэньси достигла 345 особей, заняв первое место по росту и плотности в стране, сказал директор Бюро лесного хозяйства и пастбищ Шэньси Дан Шуанжэнь.

Китай планирует превратить природный заповедник в горах Циньлин, известных как естественная граница между Севером и югом Китая, в национальный парк в попытке защитить и восстановить среду обитания больших панд. Дан отмечает, что парк, как ожидается, заложит прочный фундамент для роста популяции этого вида.

По данным бюро, что в горах Циньлин обитает около 3800 видов семенных растений и 587 видов диких животных, включая 112 млекопитающих, 418 птиц, 39 рептилий и 18 амфибий.

В ноябре 2019 года число живущих в неволе панд в мире составляло около 600. Менее 2000 панд живут в дикой природе, в основном в провинциях Сычуань и Шэньси.