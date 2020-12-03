Хух-Хото, Китай, , 03:38 — REGNUM Три улицы китайского города Маньчжурия во Внутренней Монголии на севере страны были классифицированы как зоны среднего риска COVID-19, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

Город, расположенный на границе с Россией, в последние время фиксирует новые случаи заболевания опасной инфекцией, сообщили в комиссии здравоохранения Внутренней Монголии.

В настоящее время проводится новая волна массовых проверок на инфицирование жителей города, которая затронет 203 378 жителей города. Власти также усилили эпидемиологический контроль в ключевых районах города.